Kars\'ta İtfaiye Ekipleri Kapıyı Açtı

Kars'ta yaşanan ilginç olay, hem mahalle sakinlerini şaşırttı hem de yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde evinden kısa süreliğine çıkan Nurhayat Çetiner, geri döndüğünde anahtarını kapının üzerinde unuttuğunu fark etti. Kapı kilitli olduğu için içeri giremeyen Çetiner, bir süre kendi imkanlarıyla çözüm arasa da başarılı olamayınca çareyi itfaiyeden yardım istemekte buldu.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Sarıkamış itfaiye ekipleri, durumu değerlendirdikten sonra binanın dış cephesinden müdahale etmeye karar verdi. Kadının daire kapısının içeriden açılması gerektiği anlaşılınca, itfaiye merdiveni devreye sokuldu.

Ekipler, merdiven yardımıyla apartmanın 3'üncü katına kadar yükselerek dairenin açık olan camından içeri girdi. Profesyonel ve dikkatli bir çalışmanın ardından içeriye ulaşan ekipler, kapıyı içeriden açarak kadının yeniden evine girmesini sağladı.

"Bayram şekeri ikram etti"

Yaşadığı kısa süreli paniğin ardından rahat bir nefes alan Nurhayat Çetiner, itfaiye ekiplerine teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Olayın bayram gününe denk gelmesi ise hoş bir anıya dönüştü. Çetiner, kendisine yardımcı olan itfaiye personeline bayram şekeri ikram etti.

Mahalle sakinlerinin de ilgiyle izlediği olay, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan son bulurken, itfaiye ekiplerinin hızlı ve çözüm odaklı müdahalesi takdir topladı. - KARS