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Kars'ta Jandarma 79 Farklı Operasyon Düzenledi - Son Dakika
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Kars'ta Jandarma 79 Farklı Operasyon Düzenledi

Kars İl Jandarma Komutanlığı, terör, kaçakçılık ve asayiş olaylarının önlenmesi amacıyla 79 farklı operasyon düzenledi. Aralık ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 2 kişi yakalanırken, 2 sosyal medya propagandası da engellendi. Operasyonlar, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı ve terör örgütünün kış üstlenmesine darbe vuruldu. Kars Valiliği ise huzur ve güvenliğin sağlanması için operasyonların artarak devam edeceğini açıkladı.

Kars\'ta Jandarma 79 Farklı Operasyon Düzenledi
29.12.2023 - 14:49,  Güncelleme: 14:53
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Kars'ta jandarma terör, kaçakçılık ve asayiş olaylarının önlenmesine yönelik 79 farklı operasyon düzenledi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri'nce Aralık ayında yaptığı operasyonlarda 2 kişi yakalanırken, 2 sosyal medya propagandası ise engellendi.

Jandarma ekiplerince yapılan operasyonlar vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanırken, operasyonlarla terör örgütünün kış üstlenmesine de darbe vuruldu.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açılamada, "Bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonları arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - KARS

Kaynak: İHA
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Jandarma, Kars, Terör, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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