Kars'ta Jandarma Operasyonunda Yaşam Malzemeleri Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kars'ta Jandarma Operasyonunda Yaşam Malzemeleri Ele Geçirildi

Kars\'ta Jandarma Operasyonunda Yaşam Malzemeleri Ele Geçirildi

Kars'ta yapılan jandarma operasyonunda çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edildi.

08.08.2024 12:32
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Kars'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonda çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre ederek engellemek amacıyla operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Kars Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nca, Kağızman kırsalında icra edilen operasyon esnasında, tespit edilen gömü noktasında, geçmiş yıllarda PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından gömüldüğü değerlendirilen 3 adet 20 Kilo küp şeker, 2 adet 10 kilo küp şeker, 9 Adet 4 litre ayçiçek yağı, 1 adet 5 litre ayçiçek yağı ve 2 det 3 kilo sofra tuzu ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Jandarma ekiplerince ele geçirilen yaşam malzemeleri gerekli işlemlerin ardından olay yerinde imha edildi. Ayrıca olay ile ilgili olarak Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verilerek adli tahkikata başlatıldı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; "İl Jandarma Komutanlığımız, terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Jandarma Operasyonunda Yaşam Malzemeleri Ele Geçirildi - Son Dakika

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