Kars'ta Jandarma Uygulamaları Yoğunlaştı

3.Sayfa

Kars'ta jandarma güvenlik, asayiş ve trafik uygulamalarını yoğunlaştırdı. Jandarma ekiplerince yalpan uygulamalar ise vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca uygulama noktaları ile önceden belirlenen noktalarda yapılan uygulamalarda 162 bin 743 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli, suçlardan aranması bulunan 270 kişi yakalandı. Yakalanan 270 kişiden mahkemeye sevk edilen 26 kişi tutuklandı.

Ayrıca jandarma trafik timlerince 66 bin 465 araç sorgulandı. 106 araç trafikten men edildi. 267 araca 1 milyon 290 bin 690 lira cezai işlem uygulandı. Kayıp olarak aranan 6 kişi bulunarak ailelerine teslim edildi.

Jandarma 27 zararlı yazılma işlem yaparken, 73 siteye bilişim dolandırıcılığı ve yasa dışı bahis oynatmaktan, 3 kişiye ise bilişim müstehcenliğinden işlem yaptı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca asayiş, güvenlik ve trafik uygulamalarının hız kesmeden devam edeceği öğrenildi. - KARS