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Kars'ta Jandarma Uyuşturucuya Geçit Vermiyor - Son Dakika
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Kars'ta Jandarma Uyuşturucuya Geçit Vermiyor

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı uygulamalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 74 gram Metamfetamin, 169 paket kaçak sigara ve 3 gram bonzai ile bir uyuşturucu kullanım aparatı muhafaza altına alındı. Ayrıca, yurda kaçak giriş yaptıkları tespit edilen 36 düzensiz göçmen yakalandı. İşlem yapılan 16 kişi hakkında da bilgi verildi. Kars İl Jandarma Komutanlığı, güvenlik uygulamalarının devam edeceğini duyurdu.

Kars\'ta Jandarma Uyuşturucuya Geçit Vermiyor
01.01.2024 - 11:34,
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Kars'ta jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor. Jandarma ekiplerince yapılan uygulamalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca il genelinde yapılan uygulamalarda, 74 gram Metamfetamin, 169 paket kaçak sigara ve 3 gram bonzai ve 1 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Jandarma ekiplerince ayrıca yurda kaçak giriş yaptıkları tespit edilen 36 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Iğdır'a gönderilecekleri öğrenildi.

Jandarma ekiplerince kent genelinde yapılan uygulamalarda 16 kişi hakkında ise işlem yapıldı. Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca güvenlik uygulamalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Jandarma Uyuşturucuya Geçit Vermiyor - Son Dakika


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