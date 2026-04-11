Kars'ta Kar Kazası: 1 Yaralı
Kars'ta Kar Kazası: 1 Yaralı

11.04.2026 08:55
Kars'ta kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı, yollar kısa süreli kapatıldı.

Kars'ta etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan kar ve buzlanma, trafik kazalarını da beraberinde getiriyor. Kar yağışının etkili olduğu Sarıkamış'ta 2 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda Sarıkamış'tan Karaurgan köyüne seyir halinde araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak karşı yönden gelen araç ile çarpıştı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra ambulansa alınarak Sarıkamış Devlet Hastanesine sevk edildi.

Sarıkamış-Karaurgan-Erzurum karayolu jandarma ekiplerince kısa süreliğine ulaşıma kapatılırken, olay yerine çekici çağrıldı. Bölgeye gelen çekici kazaya karışan araçları yoldan alırken, kısa süreliğine ulaşıma kapatılan karayolu ise yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatılırken, yetkililer bölgede etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları, hızlarını düşürmeleri ve kış lastiği kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Kars

