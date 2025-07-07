Kars'ta ablasını ziyarete gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan çocuk evlerinin bodrumunda uyurken bulundu.
Kars'ta ailesi tarafından kaybolduğu bildirilen Melih Özkemesen (8), oturdukları binanın bodrum katında, uyurken bulundu. Yaklaşık 4 saat sonra bulunan Melih Özkesemen'in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kesemen'in eve geldiğinde kapının kilitli olmasından dolayı bodruma inerek uyuduğu kaydedildi. - KARS
Son Dakika › 3.Sayfa › Kars'ta Kaybolan Çocuk Bodrumda Bulundu - Son Dakika
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