Kars'ta kaybolan kadın bilinci kapalı bulundu - Son Dakika
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Kars'ta kaybolan kadın bilinci kapalı bulundu

Kars\'ta kaybolan kadın bilinci kapalı bulundu
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Kars'ın Akyaka ilçesinde eşiyle tartışmasının ardından kaybolan kadın için ekipler seferber oldu. AFAD, jandarma ve emniyet ekiplerinin dron destekli aramaları sonucu kadın, kırsal alanda bilinci kapalı halde bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kars'ın Akyaka ilçesinde eşiyle tartışmasının ardından kaybolan kadın için ekipler seferber oldu. Havadan dron, karadan ise ekiplerin katılımıyla sürdürülen arama çalışmaları sonucunda kayıp kadın, kırsal alanda bilinci kapalı halde bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Akyaka ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda, bir kadının eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrıldığı ve kendisinden haber alınamadığı bildirildi. Kadının son olarak kırsal alanda görüldüğünün belirlenmesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

İlk etapta sürdürülen aramalardan sonuç alınamaması üzerine polis ekiplerinden destek talep edildi. İhbarın ardından nöbetçi ekipler vakaya ivedilikle yönlendirilirken, kayıp kadının bulunması için bölgede kapsamlı çalışma başlatıldı.

Havadan ve karadan arama yapıldı

Arama çalışmalarına AFAD, Jandarma, Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları Karakurt ekipleri katıldı. Ekipler, kırsal alanda geniş bir bölgede hem karadan hem de drone desteğiyle arama gerçekleştirdi.

Uzun süren çalışmaların ardından kayıp kadın, kırsal alanda bulundu. Bilincinin kapalı olduğu belirlenen kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Jandarma, Akyaka, AFAD, Kars, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta kaybolan kadın bilinci kapalı bulundu - Son Dakika

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