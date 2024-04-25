Kars'ta Kurtlar Koyun Sürüsüne Saldırdı, 70 Koyun Telef Oldu - Son Dakika
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Kars'ta Kurtlar Koyun Sürüsüne Saldırdı, 70 Koyun Telef Oldu

Kars\'ta Kurtlar Koyun Sürüsüne Saldırdı, 70 Koyun Telef Oldu

Kars'ın Çalgavur köyünde, Erol Savaş'a ait koyun sürüsüne kurtlar saldırdı. Saldırı sonucunda 70 koyun telef oldu ve birçok koyun da yaralandı. Sürü sahibi yetkililerden yardım istedi. Havaların ısınmasıyla birlikte hayvan sahipleri çoban köpekleriyle hayvanlarını korumaya çalışıyor.

25.04.2024 15:26
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Kars'ta kurtlar koyun sürüsüne saldırdı. Kurtlarında saldırdığı koyunlardan 70'i telef oldu.

Olay merkeze bağlı Çalgavur köyünde meydana geldi. Arazide otlayan Erol Savaş'a ait koyunlara kurtların saldırısına uğradı. Sürüye dalan kurtlar yaklaşık 70 koyunu telef ederken, çok sayıda koyunu da yaraladı.

Kurtlar saldırısına uğrayan koyunlar araziye dağılırken, telef olan koyunlar ise kameralara yansıdı.

Koyunların sahibi Erol Savaş, 70 koyunun telef olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

Öte yandan havaların ısınmasıyla birlikte araziye çıkan hayvanların sahipleri kurt saldırısı karşısında ne yapacağını bilmezken, çok sayıda sürü sahibi de çoban köpekleriyle hayvanlarını araziye çıkarıyor. - KARS

Kaynak: İHA

Kars, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Kurtlar Koyun Sürüsüne Saldırdı, 70 Koyun Telef Oldu - Son Dakika

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