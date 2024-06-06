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Kars'ta market alev alev yandı

KARS - Kars'ta bir markette bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu. Marketteki yangın ve vatandaşların, 'doğal gaz var, patlar' diye birbirlerini uyarmaları cep telefonuyla kaydedildi.

Olay dün gece yarısı Merkez Mahallesi Dr. Halil Erdoğan Caddesi'nde meydana geldi.

Bir binanın altında bulunan markette çıkan yangın kısa sürede büyürken, durum vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Doğal gaz borularının da bulunduğu binada market tamamen yanarken, vatandaşlar da kısa süre panik yaşadı.

"Doğal gaz var, patlar"

Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla çekilen görüntüde; "Orada doğal gaz var. Onlara sıkıntı olur. Patlar bir şey olur. Birden patlar" diye vatandaşların konuşmaları yer alıyor. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının neden çıktığı araştırılıyor.