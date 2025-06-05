Kars'ta Mayıs ayı asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Kars'ta Mayıs ayı asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı

Kars\'ta Mayıs ayı asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı
05.06.2025 12:45
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Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında Mayıs ayı "Asayiş ve Güvenlik" toplantısı düzenlendi.

Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında Mayıs ayı "Asayiş ve Güvenlik" toplantısı düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç, ulusal ve yerel basının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Ziya Polat, güvenlik güçlerinin Kars'ın huzur ve güvenliği sağlamak görevlerinin başında olduğunu belirterek vatandaşların bayramını kutladı.

Kars Valisi Ziya Polat, "Yarından itibaren kutlayacağımız Kurban Bayramı'nda kurban satış ve kesim alanları ile turizm bölgelerinde yaşanabilecek trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması ve vatandaşlarımızın bayram tatilini huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli önlemler alınmıştır.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla; Kars'ta İl Jandarma Komutanlığımız görev sahasında günlük 80 araç, 91 ekip ile 389 personel, İl Emniyet Müdürlüğümüz görev sahasında; günlük 81 ekip/araç ile 415 personel görev yapacaktır.

Bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi için, özellikle seyahate çıkacak olanlar başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımızdan trafikte azami derecede dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına uymalarını istiyoruz.

Alınan tedbirlerin yanı sıra, vatandaşlarımızın karşılaştıkları olumsuzlukları 112 Acil Çağrı Hattına bildirmeleri de, olaylara müdahalede büyük katkı sağlayacaktır. Bu vesile ile başta Karslı hemşehrilerim olmak üzere Aziz Milletimizin, Şehit ailelerimizin, Gazilerimizin, Türk ve İslam dünyasının Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Her günümüzün bayramlar gibi olması dileğiyle, bu kutlu bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Polat, "Jandarma Komando birliklerimizce; Mayıs ayı içerisinde ilimiz kırsal alanında 109, TEM Şube tarafından Terör Örgütü Propagandası yaptığı tespit edilen 1 şahsa yönelik olmak üzere toplam 110 operasyon icra edildi. Jandarma Komando birliklerimizce kırsal alanda icra edilen operasyonlar sonucunda; 4 çuval 50 kilo gramlık un, 5 adet 10 kilo gramlık küp şeker, 1 adet 20 kilo gramlık küp şeker, 2 paket 100 gramlık hamur mayası, 2 paket 3 kilo gramlık tuz ele geçirildi. İcra edilen adli operasyonlar sonucunda 1 şahıs yakalandı. Emniyet Birimlerimiz tarafından, Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçu kapsamında 6 şahsa, Fuhuşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama suçu kapsamında 4 şahsa,Terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 6 şahsa, Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma suçu kapsamında 2 şahsa adli işlem yapıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Mayıs ayı içerisinde icra edilen sanal devriye, soruşturma ve adli bilişim faaliyetleri sonucunda; Toplum sağlığını tehlikeye atacak nitelikte madde temin eden 95 internet sitesi, Yasadışı bahis oynatan 502 internet sitesi, Vatandaşlarımızı bilişim sistemleri vasıtasıyla dolandırmaya çalışan 260 internet sitesi tespit edilerek, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOM) bildirilmiş ve vatandaşların dolandırılması engellenmiştir. 77 şahıs hakkında Açık Kaynak Araştırma Raporu (AKAR) tanzim edilmiştir. Bilişim Sistemlerinin kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçundan 7 olaya müdahale edilmiştir. Müstehcen görüntüler yayınladığı tespit edilen 3 internet sitesinin kapatılması amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bilgi verilmiştir. Siber Farkındalık ve Bilinçlendirme Eğitim Faaliyeti kapsamında 195 vatandaşa yönelik; Siber Farkındalık, Tarım Aletleri Dolandırıcılığı, Yasa Dışı Bahis, Oltalama, Bankacılık Ödeme Sistemleri Dolandırıcılığı, Kiralık Araç Dolandırıcılığı, Sosyal Medya Kullanımda Dikkat edilecek hususlar konuları hakkında bilgilendirme faaliyeti icra edildi" diye konuştu.

Polat, daha sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı. Asayiş ve güvenlik toplantılarının devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Mayıs ayı asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı - Son Dakika

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