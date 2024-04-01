Kars\'ta Muhtarlık Seçimi Kavgası: 25 Kişi Yaralandı

Aydın'da Zihinsel Engelli Kadın Otoyolda Çarpılarak Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zihinsel engelli bir kadın, Aydın-Denizli otoyoluna çıktığı sırada bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. İlk olarak bir araç tarafından çarpılan kadına, arkadan gelen başka bir araç da çarptı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ancak kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.