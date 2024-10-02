Kars\'ta Öğrencilere Güvenlik Bilgilendirmesi

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Kars'ta polis üniversite yerleşkesinde kurduğu stantlarda öğrencileri bilgilendiriyor.

Kars Emniyet Müdürlüğü'nce kentte eğitim gören üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında kampus alanında stant kurdu.

Kurulan stantlarda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, illegal oluşumlar ve yasadışı örgütler, Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce illegal toplantı ve gösterilere katılım, sosyal medya yasadışı örgütsel yayınlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce Dolandırıcılık türleri, KADES, Kadına Şiddete Hayır ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce UYUMA, NARVAS ile madde bağımlılığının zararları hakkında öğrenciler bilgilendirilerek el broşürü dağıtıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi. - KARS