Kars\'ta Okul Güvenliği İçin Denetimler Artıyor

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Kars'ta, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla polis ekiplerinin okullar bölgesindeki denetimleri aralıksız sürüyor. Özellikle giriş ve çıkış saatlerinde yoğunlaştırılan denetimlerde, okul çevrelerinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde kontroller gerçekleştiriliyor.

Ekipler, öğrencilerin huzurlu bir ortamda eğitim alabilmesi için okullar bölgesinde 926 kişiye GBT sorgulaması yaptı. Yine okullar bölgesinde bulunan 7 İnternet kafe, 3 Playstation salonu, 29 Park ve bahçe, 4 İddia Bayii, 58 Kafe-Kıraathane, 29 Tekel bayii ve büfe de denetim yaptı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce kent genelinde eğitim-öğretim döneminin güvenli ve huzurlu bir şekilde devam etmesi için denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi. - KARS