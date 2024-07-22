Kars'ta otobüste ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika
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Kars'ta otobüste ruhsatsız silah ele geçirildi

Kars\'ta otobüste ruhsatsız silah ele geçirildi

Kars İl Jandarma Komutanlığı, yasadışı silah ticareti yapan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Sarıkamış Mescitli Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktasında durdurulan bir otobüste yapılan aramada, yolcu olarak bulunan D.V.K.'a ait eşyalarda 5 tabanca ve 5 tabanca şarjörü ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ancak serbest bırakıldı.

22.07.2024 12:01
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Kars'ta bir otobüste ruhsatsız silah ele geçirildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca yasadışı silah ticareti yapan kişilerin yakalanması yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Sarıkamış Mescitli Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktasında durdurulan otobüste arama yapıldı. Yapılan aramada otobüste yolcu olarak bulunan D.V.K.'a ait eşyalarda yapılan aramada; 5 tabanca ve bu tabancalara ait 5 tabanca şarjörü ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli ise çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta otobüste ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika

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