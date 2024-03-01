Kars'ta peynir paketlerinden tarih çıktı, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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Kars'ta peynir paketlerinden tarih çıktı, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Kars\'ta peynir paketlerinden tarih çıktı, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Kars İl Jandarma Komutanlığı, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda bir kişinin peynir paketleri içerisinde tarihi eserleri sakladığını tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla otobüs durduruldu ve yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen eserler Kars Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

01.03.2024 14:55  Güncelleme: 14:57
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Kars'ta peynir paketlerinden tarih çıktı. Jandarma peynir paketleri içerisine saklanmış çok sayıda tarihi eser ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli 1 kişi gözaltına alındı.

Kars İl jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalarda B.A.'nın (51)'elinde tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler bulunduğu, söz konusu objeleri satabilmek amacıyla Kars'tan Ankara'ya otobüsle götüreceği bilgisi alındı.

"Peynir paketleri içerisinden tarih çıktı"

Bunun üzerine harekete geçen jandarma B.A.'nın Ankara'ya gitmek için bindiği otobüsü tespit etti. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla otobüsü durduruldu. Durdurulan otobüste B.A.'ya ait eşyalarda arama yapıldı. Yapılan aramada peynir paketleri arasına gizlenmiş Roma ve Ortaçağ dönemine ait olduğu değerlendirilen 46 bronz sikke, 38 aplik ve tarihi obje, 6 bronz haç, 2 altın haç, 1 altın kolye ucu, 5 ok ucu, 2 bronz yüzük ve 1 bronz çan ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak şüpheli B.A. gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, ele geçirilen tarihi eserler Kars Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak, tarihi değerlerimizi korumak maksadıyla mesai mevhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" denildi. - KARS

Kaynak: İHA

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