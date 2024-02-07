Kars'ta sebze halinde çıkan yangında 4 iş yeri yandı - Son Dakika
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Kars'ta sebze halinde çıkan yangında 4 iş yeri yandı

Kars\'ta sebze halinde çıkan yangında 4 iş yeri yandı

Kars'ta bulunan sebze halinde çıkan yangında 4 iş yeri zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra söndürme ve soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

07.02.2024 12:04  Güncelleme: 12:05
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Kars'ta sebze halinde çıkan yangında 4 iş yeri yandı.

Olay, Hüseyin Atak Bulvarı'nda bulunan sebze halinde meydana geldi. Bir iş yerinin çatısındaki dumanı ve kokuyu fark eden esnafın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis ve Aras EDAŞ ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle diğer iş yerlerine yayılan yangın, ekiplerce önce kontrol altına alındı. Ardından itfaiye söndürme ve soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, iş yerleri ve içerisinde bulunan sebze ve meyveler kullanılmaz hale geldi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta sebze halinde çıkan yangında 4 iş yeri yandı - Son Dakika


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