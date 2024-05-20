Kars\'ta Polis Silah ve Mühimmat Ele Geçirdi, 8 Kişi Gözaltına Alındı

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Kars'ta polis çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli 8 kişi gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince silah tüccarlarına yönelik operasyonlar sürüyor.

KOM ekiplerince Kars merkezli Akyaka ve Selim ilçelerinde yasa dışı silah ticaretinin engellenmesine yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 9 şarjör, 173 tabanca fişeği ve 68 av fişeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli 8 kişi hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - KARS