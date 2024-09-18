Kars\'ta Silah ve Telsiz Ele Geçirildi

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Kars'ta polis ekiplerince yapılan çalışmalarda telsiz ve silah ele geçirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama ve denetimler aralıksız devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda, 3 pompalı tüfek, 3 şarjör ve 87 pompalı tüfek kartuşu,1 el telsizi, 1 bıçak, 2 sopa, 5 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 6 şarjör ile 74 fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak şüpheli 8 kişi gözaltına alınındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - KARS