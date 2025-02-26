Kars'ta Suç Odaklarına Darbe - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kars'ta Suç Odaklarına Darbe

Kars\'ta Suç Odaklarına Darbe

Kars'ta yapılan denetimlerde silah ve mühimmat ele geçirildi, 5 kişi fuhuş suçundan gözaltına alındı.

26.02.2025 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta yapılan uygulamalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Fuhuşa teşvik, zorlama ve aracılık yapan 5 kişi ise gözaltına alındı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce16 Ocak 2025-25 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan uygulama ve denetimlerle suç odaklarının beli kırıldı.

Yapılan denetimlerde 6 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 6 şarjör ve 74 fişek, 4 kuru sıkı tabanca bu tabancaya ait 4 şarjör ve 74 fişek, 1 başkası adına kayıtlı ruhsatlı tabanca, bu tabancaya ait 1 şarjör ve 14 fişek, 3 tüfek, 3 şarjör ve 39 dolu kartuş, 3 bıçak, 2 t muşta, 1 satır ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Ayrıca uygulama ve denetimlerde, Fuhuşa teşvik, zorlama ve aracılık etme suçundan 5 kişi, Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan 1 kişi adli işlem, 5 kişiye ise toplam 46 bin 235 TL idari para cezası uygulandı. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, kars, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Suç Odaklarına Darbe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:15 İlçeyi karıştıran olay 5 muhtarın mazbatası iptal edildi, sandıklar yeniden kurulacak İlçeyi karıştıran olay! 5 muhtarın mazbatası iptal edildi, sandıklar yeniden kurulacak
14:02 PYD elebaşı Salih Müslim: Öcalan’ın yapacağı çağrıya uyacağız PYD elebaşı Salih Müslim: Öcalan'ın yapacağı çağrıya uyacağız
13:40 Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul’da bir araya gelecek Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul'da bir araya gelecek
13:14 Ekrem İmamoğlu’nun “sahte diploma“ soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama Ekrem İmamoğlu'nun "sahte diploma" soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama
11:45 ATM’lerde yeni dönem Kamera tanımazsa para çekemeyeceğiz ATM'lerde yeni dönem! Kamera tanımazsa para çekemeyeceğiz
20:29 Singapurlu banka, 4 bin çalışanını işten çıkarıp yapay zeka kullanacak Singapurlu banka, 4 bin çalışanını işten çıkarıp yapay zeka kullanacak
20:19 Halka Ramazan ayında at eti yedireceklerdi Kıskıvrak yakalandılar Halka Ramazan ayında at eti yedireceklerdi! Kıskıvrak yakalandılar
19:59 Kardan geline karda düğün ve takı töreni Kardan geline karda düğün ve takı töreni
19:50 Fatih Terim’in ilk deplasman galibiyeti: Al Shabab, Al Raed’i 2-1 yendi Fatih Terim'in ilk deplasman galibiyeti: Al Shabab, Al Raed'i 2-1 yendi
19:48 Trump’ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna’ya göz dikti Maden anlaşması yapmak istiyorlar Trump'ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna'ya göz dikti! Maden anlaşması yapmak istiyorlar
19:42 Yanlışlıkla gelen parayı bankadan çekip elleriyle sahibine teslim etti Yanlışlıkla gelen parayı bankadan çekip elleriyle sahibine teslim etti
19:30 Konya’da traktör yüklü tır, polis aracı ile çarpıştı: Bir polis şehit oldu Konya'da traktör yüklü tır, polis aracı ile çarpıştı: Bir polis şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 15:27:57. #1.11#
SON DAKİKA: Kars'ta Suç Odaklarına Darbe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.