Kars'ta Ticari Taksiden Uyuşturucu Çıktı - Son Dakika
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Kars'ta Ticari Taksiden Uyuşturucu Çıktı

Kars\'ta Ticari Taksiden Uyuşturucu Çıktı

Kars'ta jandarmanın durdurduğu ticari takside yapılan aramada, bir kişinin makatından 2 parça rulo halinde uyuşturucu çıktı. Şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

14.05.2024 11:23
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Kars'ta jandarmanın durdurduğu ticari takside bulunun 1 adamın makatından 2 parça rulo halinde uyuşturucu çıktı.

Kars'ta İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Iğdır'dan Kars'a uyuşturucu madde sevki olacağı bilgisini alan jandarma, Ölçülü köyü Yol Kontrol Noktası'nda durumundan şüphelendiği 1 ticari aracı durdurdu. Araç ve araçta bulunanların üzerinde yapılan aramada bir şey çıkmazken, jandarma M.A.'nın hareketlerinden şüphelendi. Şüpheli M.A.'yı gözaltına alan jandarma, hastanede iç beden muayenesi yaptırdı.

M.A.'nın yapılan iç beden muayenesinde makatına saklanmış 2 parça rulo halinde toplam 80 gram metamfetamin ele geçirildi.

Makatında Kars'a uyuşturucu madde sokmaya çalışırken jandarma ekiplerinin dikkatinden dolayı yakalanan şüpheli M.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen M.A. tutuklanarak Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KARS

Kaynak: İHA

Jandarma, Kars, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Ticari Taksiden Uyuşturucu Çıktı - Son Dakika

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