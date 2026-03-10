Kars\'ta Tipi Nedeniyle Araçlar Mahsur Kaldı

Kars'ta şiddetli tipi nedeniyle Kars- Göle karayolunda onlarca araç yolda mahsur kaldı.

Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan tipi Kars-Göle karayolunu ulaşıma kapattı. Kapanan yolda çok sayıda araç mahsur kalırken, bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi. Kısa süreliğine trafiğin durduğu yolda karla mücadele ekipleri, yol açma ve tuzlama çalışması başlattı. Ekiplerin müdahalesi sonrası yolda bekleyen araçlar kontrollü şekilde ilerleyerek yollarına devam etti. Trafik yeniden normale dönerken o anlar cep telefonuyla kayıt altına alındı. - KARS