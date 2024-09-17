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Kars'ta Trafik Güvenliği Eğitimi

Kars\'ta Trafik Güvenliği Eğitimi

Kars'ta jandarma, öğrencilere trafik güvenliği eğitimi vererek bilinçlenmelerini sağladı.

17.09.2024 16:09
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Kars'ta öğrencilerine yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenlendi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Digor, Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde öğrencilere, trafik işaretleri, yayaların hakları ve güvenli yaya geçişleri gibi konularda bilgi verildi. Jandarma ekipleri, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitimlerle de öğrencilere trafik güvenliğini eğlenceli ve öğretici bir şekilde anlattı.

Eğitimin bir kısmı, trafik kurallarını simüle eden özel bir eğitim parkurunda gerçekleşti. Öğrenciler, trafik ışıkları, dur levhaları ve yol işaretleri ile donatılmış parkurda, jandarma gözetiminde pratik yapma fırsatı buldular. Ayrıca, jandarma ekipleri, öğrencilere trafik güvenliği ile ilgili çeşitli broşürler dağıtarak, ailelerinin de bu konuda bilgilendirilmesini sağladı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan etkinlikte, geleceğin teminatı olan çocukların trafik güvenliği konusunda bilinçlenmeleri sağlanırken, bu tür eğitimlerle, hem öğrencileri, hem de ailelerini bilinçlendirerek trafik kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Jandarma ekiplerinden trafik eğitimi alan öğrenciler etkinlikten oldukça memnun kaldıklarını ve öğrendikleri bilgileri hayatlarına nasıl uygulayacakları konusunda bilgi sahibi olduklarını belirttiler. Etkinlik, öğrencilere trafik güvenliği konusunda daha dikkatli ve bilinçli bireyler olmaları için önemli bir adım oldu.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca, öğrencilere yönelik trafik eğitimlerinin devam edileceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA

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