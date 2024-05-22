Kars\'ta trafik kazası: 5 kişi yaralandı

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KARS (İHA) – Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza; Kars- Iğdır kara yolunda meydana geldi. H.K. yönetimindeki hafif ticari araç seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle lastiği patladı. Lastiği patlayan araç, kontrolden çıkarak orta refüje düştü.

Kazada araçta bulunan sürücü ile sürücü H.K., Ş.K., E.D., Y.T. ve İ.Ö. yaralandı. Olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. olay yerine sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ile Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS