Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 123 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 123 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Kars\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 123 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Kars'ta İran uyruklu bir kuryenin ayakkabısında gizlenmiş 123,61 gram metamfetamin bulundu.

Kars'ta uluslararası uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda, İran uyruklu kuryenin ayakkabılarının tabanına gizlediği 123,61 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyu 20 parça halinde ayakkabısının tabanına zulalayan şüpheli, narkotik ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Uyuşturucuyu ayakkabısının tabanına gizledi"

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan kurye şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında ekipler, bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste seyahat eden İran uyruklu 42 yaşındaki Mehdı Malekı'nın üzerinde polis tarafından detaylı arama yapıldı. Narkotik ekiplerinin titiz aramasında, ayakkabı tabanına zulalanmış 20 parça halinde toplam 123,61 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere el koyan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Ele geçirilen metamfetaminin ayakkabı tabanında gizlenmesi ise operasyonun dikkat çeken ayrıntısı oldu.

"Uyuşturucu Ticareti" suçundan tutuklandı"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehdı Malekı, "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlar, Güvenlik, 3. Sayfa, İran, Kars, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 123 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

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