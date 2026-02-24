Kars\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Kars'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemek ve sokak satıcılarını etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon yaptı. Kent merkezinde önceden tespit edilen bir iş yerine düzenlenen operasyonda, uyuşturucu imalatı ve dağıtımında kullanılan pek çok materyal ele geçirildi.

Operasyonda yapılan aramada, bin 104 içimlik bonzai, 10 parça halinde peçeteye emdirilmiş şekilde satışa hazır uyuşturucu madde. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 375 TL nakit para, 50 tabanca fişeği ve uyuşturucu maddelerin (peçetelerin) porsiyonlanmasında kullanıldığı değerlendirilen 1 makas ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olay ile ilgili olarak gözaltına alınan G.Ş.O. (56), E.H. (20) ve T.Y. (19) isimli 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanan şahıslar, cezaevine gönderildi. - KARS