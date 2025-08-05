Kars\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 42 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi

Kars'ta son 3 ayda jandarma ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 42 bin 658 kök kenevir ele geçirilerek imha edildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilerin faaliyetlerini deşifre ederek yakalamak, toplumu uyuşturucudan arındırmak, gençleri zehir tacirlerinden korumak amacıyla çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 2025 yılı Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında Kars merkez, Akyaka, Arpaçay, Kağızman, Sarıkamış ve Susuz ilçelerinde olmak üzere, yasadışı kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma merkez ve 5 ilçe de düzenlediği operasyonlarda toplam 42 bin 658 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Muhafaza altına alınan yasadışı kenevir bitkileri Cumhuriyet Savcılıklarına bilgi verilerek, alınan talimatları doğrultusunda yerinde imha edildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - KARS