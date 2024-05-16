Kars'ta uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kars'ta uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı

Kars\'ta uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenilen bir araçta yapılan aramada 15,29 gram Metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

16.05.2024 10:41
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Kars'ta uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik ekiplerince yürütülen çalışmalarda durumundan şüphelenilen 1 araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 15,29 gram Metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.İ. "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARS

Kaynak: İHA

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