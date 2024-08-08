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Kars'ta yasadışı şahin avcılığı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı. Yakalan 2 kişiye 86 bin 242 lira para cezası yazıldı.

Kars'ta İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı avcılığının önüne geçmek için gece gündüz çalışıyor. Jandarma HAYDİ ve DKMP ekiplerince yapılan denetimlerde Şahin avcılığı yapan 2 kişi yakalandı.

Kaçak canlı mühre ile yakalanan 2 kişiye DKMP ekiplerince 26 bin 242 lira idari para cezası ve canlı mühre olarak kullanılan 6 güvercin için 60 bin lira tazminat olmak üzere toplam 86 bin 242 lira para cezası uygulandı. Ekiplerin denetimlerine devam edeceği öğrenildi. - KARS