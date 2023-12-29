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Karşı şeride geçen aracın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Karşı şeride geçen aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın, orta refüjde bulunan Elektronik Denetleme Sistemi direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti. Kazaya karışması sonucu tanınamaz hale gelen araç, çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

29.12.2023 - 08:14,  Güncelleme: 08:15
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Karşı şeride geçen aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Kontrolden çıkan ticari araç EDS direğine çarparak durabildi

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın, orta refüjde bulunan Elektronik Denetleme Sistemi direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Pamukkale ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki 03 PF 403 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjte yer alan Elektronik Denetleme Sistemi direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride fırlayan araç içerisinde sürücünün sıkıştığını gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı incelemede sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni sıkıştığı yerden itfaiyece çıkartıldı. Cenaze, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazaya karışması sonucu tanınamaz hale gelen araç, çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Karşı şeride geçen aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
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Pamukkale, Denizli, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karşı şeride geçen aracın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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