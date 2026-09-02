Karşıyaka'da narkotik operasyonunda 80 kilo skunk ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Karşıyaka'da narkotik operasyonunda 80 kilo skunk ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı

Karşıyaka\'da narkotik operasyonunda 80 kilo skunk ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı
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İzmir Karşıyaka'da polis, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi; aramada 80 kilo 463 gram skunk ve 2 hassas terazi bulundu. Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 80 kilo 463 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan zehir tacirlerinin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmaların ardından Karşıyaka ilçesinde önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda, 80 kilo 463 gram esrar-skunk ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Karşıyaka'da narkotik operasyonunda 80 kilo skunk ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karşıyaka'da narkotik operasyonunda 80 kilo skunk ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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