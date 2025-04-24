İstanbul'un Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi Anıl Sokak üzerinde 3 ay önce kolonlarının patlaması nedeniyle boşaltılan bina, depremde hasar aldı.
Çevre sakinlerinin binanın depremde zarar gördüğünü fark etmesinin ardından yıkım ekiplerine ihbarda bulundu.
İhbarı üzerine ekiplerin yıkım çalışması esnasında devrildi. Olay nedeniyle sokak bir anda toz bulutuyla kaplandı. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kartal'da 3 ay önce tahliye edilen bina çöktü - Son Dakika
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