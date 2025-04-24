Kartal\'da 3 ay önce tahliye edilen bina çöktü

Zafer Yuva:

Yurttaş nedir kardeş bu millether ne kadar eş anlamlı olsada yurttaş değil vatandaş olarak anlar benimser yurttaş tabiri bildiğin sözde devrimci sözde atatürk çü sözde vatanperverin kullandığu alternatif jargonu dur, kendinize gelin millet vatanını ve onu satanı bilir!