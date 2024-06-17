Kartal'da 5 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın Çıktı

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Kartal'da 5 katlı bir apartmanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Kartal ilçesi, Hürriyet Mahallesi, Tılsım Sokak üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen çatıyı yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürmeyi başardı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Mahalle sakinlerinden Selami Tatar, "Balkondaydım, çatıdan alevler çıktığını gördüm. İtfaiye ekiplerini yönlendirdim. Can kaybı yok" dedi. - İSTANBUL