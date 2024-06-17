Kartal'da 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika
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Kartal'da 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Kartal'da bulunan beş katlı bir apartmanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonucunda ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

17.06.2024 22:02
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Kartal'da 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İSTANBUL - Kartal'da beş katlı bir apartmanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yanan çatıyı kontrol altına aldı.

Yangın, Kartal İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Tılsım Sokak üzerinde saat 20.40 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki beş katlı apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen çatıyı yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürmeyi başardı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Mahalle sakinlerinden Selami Tatar, "balkondaydım itfaiyeye haber Çatıdan alevler çıktığını gördüm. İtfaiye'ye huzurevinin orada demişler yangın, ben de itfaiye ekiplerini yönlendirdim. Can kaybı yok" dedi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Kartal, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kartal'da 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika

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