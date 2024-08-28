Kartal'da 6 katlı binanın 6'ıncı katındaki evin balkonu çöktü - Son Dakika
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Kartal'da 6 katlı binanın 6'ıncı katındaki evin balkonu çöktü

Kartal\'da 6 katlı binanın 6\'ıncı katındaki evin balkonu çöktü

Kartal'da bir binanın altıncı katındaki dairenin balkonu çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken, bir apartman sakininin ise balkonun çökmesiyle ilgili ilginç açıklamaları dikkat çekti.

28.08.2024 14:12
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Kartal'da 6 katlı binanın 6'ıncı katındaki evin balkonu çöktü. Binada yaşayan bir şahıs, "Balkonun çökmesi umurumda bile değil" dedi.

Olay, geçtiğimiz gün İstanbul'un Kartal İlçesi, Petrol İş Mahallesi Beyaz Villa Sokak üzerinde gece saat 02.00'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde herkesin uyuduğu saatlerde 6 katlı bir binanın altıncı katındaki dairenin balkonu büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin sesiyle apartmanda yaşayanlar dışarıya çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen görevliler tarafından bariyerler ve emniyet şeridiyle önlem alındı. Apartmanda oturan 2 ailenin yakınlarının yanına gittiği öğrenildi. Ekipler tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı.

"Balkonun çökmesi umurumda bile değil"

1976'dan bu yana apartmanda yaşayan Erol Altan ise evini terk etmedi. Altan'ın, "Biz otuyorduk, gürültü oldu. Anladık ki balkon çökmüş. Ben korkmadım umurumda bile olmadı ama korkan komşularım oldu. Ben böyle şeylerden pek korkmam. Daha da güzel oldu bu olay, ortalık sakinleşti. Sabah işe gidenler çok gürültü yapıyorlardı. Şimdi kimse yok binada, patron benim. Sakin bir şekilde yaşıyorum. Çok da memnun oldum bu işten" şeklindeki açıklamaları gülümsetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartal'da 6 katlı binanın 6'ıncı katındaki evin balkonu çöktü - Son Dakika

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