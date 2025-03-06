Kartal'da amfi patladı: Çıkan yangında iki kişi yaralandı - Son Dakika
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Kartal'da amfi patladı: Çıkan yangında iki kişi yaralandı

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İstanbul Kartal'da bir binanın 4. katında bulunan müzik atölyesinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken; olayda biri itfaiye eri olmak üzere 2 kişi yaralandı.

06.03.2025 19:28  Güncelleme: 19:38
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İstanbul Kartal'da 5 katlı bir binanın 4'üncü katındaki müzik atölyesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken biri itfaiye eri, 2 kişi yaralandı.

İstanbul'un Kartal ilçesi Yukarı Mahallesi Kızılay Bulvarı'nda 5 katlı bir binanın 4'üncü katındaki müzik atölyesinde yangın çıktı.

AMFİ PATLADI, YANGIN ÇIKTI

Atölyedeki amfinin patlaması nedeniyle başladığı iddia edilen yangın, kısa sürede dairenin tamamına yayıldı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

İTFAİYE ERİ DE YARALANDI

Yangında dumandan etkilenene 1 kişi ve yangına müdahale sırasında yaralanan 1 itfaiye eri ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kartal\'da amfi patladı: Çıkan yangında iki kişi yaralandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartal'da amfi patladı: Çıkan yangında iki kişi yaralandı - Son Dakika

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