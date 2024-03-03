Kartal'da can pazarı: Yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı
İSTANBUL - Kartal'da bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri balkondan tahliye ederken, dumandan etkilenen vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.
Olay, Petroliş Mahallesi, İnönü Caddesi'nde saat 22.00 sıralarında cadde üzerinde bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, binanın zemin katında depo olarak kullanılan alana kimliği belirsiz kişilerin ateş yakması sonucu alevler yükselmeye başladı. Çıkan alevler bir yandan şiddetlenerek tüm binaya sıçradı. 22 dairelik apartmanda yaşayan kişiler dumandan etkilendi. Mahsur kalan bazı vatandaşlar balkona çıkarak yardım istedi. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından mahsur vatandaşlar balkondan kurtarıldı. Dumandan etkilenen ve olay yerinde sinir krizi geçiren bir şahıs da sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Apartman sakinlerinden Sabiha Albayrak, "Kapıyı açtık, kara dumanlar vardı. Boğazım yanmaya başladı. Nefes darlığı çektim. Apartman tahliye edildi" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kartal'da can pazarı: Yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
Mardin'in Artuklu ilçesinde, Şehir Hastanesi inşaatı sırasında istinat duvarının çökmesi sonucu 2 işçi hafif yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda lastikleri patlayan bir tır, bariyerlere çarparak su kanalına düştü. Kazada sürücü yaralanırken, olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Amasya'da Cemal Karakaya yönetimindeki bir tır, yağışlı yolda kontrolden çıkarak yağmur suyu kanalına düştü. Kazada tırın dorsesinde bulunan plastik ham maddesi dolu çuvallar yola savruldu. Sürücü ve yanındaki kişi yaralanmadan kurtarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı ve trafik tek şeritten sağlanıyor.
Uşak'ın Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı kavgada ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan 4 şüpheli ise polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Adana merkezli 20 ilde yapılan 'Sibergöz-23' operasyonunda dolandırıcılık yaparak 30 milyar TL kazandığı öne sürülen 146 şüpheliden 74'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda silahlar, kripto varlık madenciliği cihazları, milyonlarca lira değerinde altın ve döviz ele geçirildi. Şüphelilerin banka hesaplarında ise 30 milyar TL hacminde işlem yapıldığı belirlendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?