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Kartal'da feci kaza: 11 yaralı

İSTANBUL - Kartal'da bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak, karşı yöndeki araca çarptı. Kazada 5'i çocuk olmak üzere 11 kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul Kartal İlçesi, Çetin Emeç Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki M.Y. hakimiyetindeki 34 UK 457 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjden karşı yöne geçip, ters yönden gelen Z.I. kontrolündeki 34 CGK 92 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçların içindeki yolculardan 5'i çocuk olmak üzere 11 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.