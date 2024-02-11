Kartal'da İBB Lojmanlarında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Kartal'da İBB Lojmanlarında Yangın Çıktı

Kartal\'da İBB Lojmanlarında Yangın Çıktı

Kartal'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait lojmanların güçlendirilmesi sırasında işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

11.02.2024 18:31  Güncelleme: 18:34
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Kartal'da İBB lojmanlarının güçlendirilmesi sırasında işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında İstanbul'un Kartal ilçesi Soğanlık Yeni Mahalle Mimarsinan Caddesi üzerindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait lojmanların bulunduğu alanda meydana geldi. İddiaya göre, lojmanların güçlendirilmesi esnasında işçilerin kaldığı konteynerlerden birinde yangın çıktı. Alevleri fark eden işçiler ve çevredeki vatandaşlar hortumla yangını söndürmeye çalıştı. Yangını söndüremeyince vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Faruk Karabulut, "Duyduk geldik, burada yangın çıkmış. Belediyenin konteyneri yandı. Polisler filan geldi. Dumanlar sardı, şimdi de söndürmeye çalışıyorlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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