Kartal'da İş Yerinden Çıkan Şahıs Silahlı Saldırıya Uğradı

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İstanbul'un Kartal ilçesinde bir iş yerinden çıkarken silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı.

Olay, Kartal ilçesi Soğanlık Mahallesi Atatürk Caddesi'nde saat 16.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, bir vatandaş otomobilini yol üzerinde park edip bir iş yerine girdi. İş yerinden çıkan vatandaş, aracına doğru ilerlediği sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir şahsın silahlı saldırısına uğradı Saldırıya uğrayan vatandaş yaralanırken, saldırgan ise koşarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL