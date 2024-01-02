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Kartal'da iş yerinin bahçesindeki kulübe alev alev yandı - Son Dakika
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Kartal'da iş yerinin bahçesindeki kulübe alev alev yandı

Kartal'da sabah saatlerinde bir iş yerinin bahçesindeki kulübe alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülürken, o anlar kameraya yansıdı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı belirtildi.

02.01.2024 - 11:11,
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Kartal'da iş yerinin bahçesindeki kulübe alev alev yandı

İSTANBUL - Kartal'da sabah saatlerinde bir iş yerinin bahçesindeki kulübe alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülürken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay saat 08.00 sıralarında Kartal'da Cevizli Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan iş merkezinin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre elektrik kontağından kaynaklı olduğu düşünülen yangın nedeniyle bahçedeki kulübe alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyerek bütün kulübeyi sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.

Kartal\'da iş yerinin bahçesindeki kulübe alev alev yandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kartal'da iş yerinin bahçesindeki kulübe alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da iş yerinin bahçesindeki kulübe alev alev yandı - Son Dakika
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