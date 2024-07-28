Kartal'da Kaza: 5'i Çocuk 11 Kişi Yaralandı

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Kartal'da meydana gelen kazada refüjden karşı yöne geçen araç, bir başka araçla çarpıştı. Kazada 5'i çocuk 11 kişi yaralandı.

Kaza, Kartal ilçesi Çetin Emeç Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, M.Y. hakimiyetindeki 34 UK 457 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjden karşı yöne geçip, Z.I. kontrolündeki 34 CGK 92 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçların içindeki yolculardan 5'i çocuk olmak üzere 11 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL