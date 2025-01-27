Kartal'da minibüsün kuaföre daldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı
İSTANBUL - Kartal Karlıktepe Mahallesi'nde yokuş aşağı hızla giden yolcu minibüsü kontrolden çıkarak kuaföre daldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Yakacık Caddesi üzerinde meydana geldi. Kontrol Fehmi G. yönetimindeki 34 M 3072 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce çöp kovalarına, ardından yolda yürüyen bir yayaya çarptı. Kontrolsüz şekilde ilerleyen minibüs, cadde üzerindeki kuaföre dalarak durabildi.
Dehşet anları kamerada
Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, minibüsün yokuş aşağı hızla ilerlediği, çöp kovalarına ve yayaya çarptıktan sonra kuaför dükkanına çarparak durduğu görülüyor. Görüntülerde çevredekilerin büyük panik yaşadığı dikkat çekiyor.
Kazada yaralanan 3 kişi çevredeki hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kartal'da minibüs kuaföre daldı! - Son Dakika
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