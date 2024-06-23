Kartal'da Rezidansta Timsahla Gezen Kişiye Polis Müdahalesi

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Kartal'da rezidansta yaşayan bir kişi, sahibi olduğu timsaha hem kazak giydirip hem de tasma takarak sokakta gezdirdi. Şoke eden anları sosyal medyadan paylaşan şahıs polis tarafından emniyete götürülürken, timsaha ise el konuldu.

Kartal'da bir rezidansta yaşayan Akan Polat, sahibi olduğu timsaha mavi bir kazak giydirip tasma takarak sokakta gezdirdi. Polat, timsahını sokakta gezdirirken çektiği videoyu sosyal medya hesaplarında paylaştı. Bu görüntülerin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Akan Polat'ın evine baskın düzenledi. Polis ekipleri, balkona girdiğinde timsahın konulduğu büyük bir akvaryum tesisatı gördü. Ekipler, 1.5 metre boyundaki timsah ile bir timsah tahniti ele geçirdi. Ele geçirilen timsah ve tahniti, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheli Akan Polat ise emniyete götürülerek adli işlem yapıldı. - İSTANBUL