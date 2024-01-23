Kartal\'da Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Kartal'da seyir halindeki bir otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle, yolun sağındaki trafik levhasına çarptı. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralanırken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 01.20 sıralarında İstanbul Kartal ilçesi, Kordonboyu Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen 34 RU 2881 plakalı aracın sürücüsü seyir halindeyken aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağındaki trafik levhasına çarptı. Kazada aracın sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, araç kullanılamaz hale geldi. Çevreden geçen vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL