Kartal'da, iddiaya göre, bir binada uyuşturucu madde kullanan 1 kız, 3 erkek arasında kavga çıktı. Çığlık üzerine mahalle sokağa dökülürken, şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Çetin S. ile Yasin A. evlerine arkadaşlarını davet etti. Evde bir süre vakit geçiren gençler iddiaya göre uyuşturucu madde kullandı. Daha sonra gençlerin arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Eve gelen misafirlerinden biri balkona çıkarak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri itfaiye yardımıyla kilitli kapıyı açarak, içerde 1'i kız olmak üzere toplamda 4 kişiyi gözaltına aldı. Eve gelen misafirlerden 2'sinin hafif yaralı olduğu öğrenildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Kartal'da Uyuşturucu Kullanımı Nedeniyle Kavga Çıktı, 4 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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