Kartal'da yayaya yol veren sürücüye saldırmaya çalışan trafik magandaları kamerada - Son Dakika
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Kartal'da yayaya yol veren sürücüye saldırmaya çalışan trafik magandaları kamerada

Kartal'da bir kamyonet sürücüsü, yayaya yol verdiği gerekçesiyle sinirlendiği otomobil sürücüsünü trafikte sıkıştırarak tehdit etti, aracına saldırmaya çalıştı. Trafik magandalarının o anları otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

09.06.2024 12:44
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Kartal'da yayaya yol veren sürücüye saldırmaya çalışan trafik magandaları kamerada

İSTANBUL - Kartal'da bir kamyonet sürücüsü, yayaya yol verdiği gerekçesiyle sinirlendiği otomobil sürücüsünü trafikte sıkıştırarak tehdit etti, aracına saldırmaya çalıştı. Trafik magandalarının o anları otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Kartal Soğanlık Mahallesi, Samandıra bağlantı yolunda yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobil sürücüsü, karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı bir vatandaşa yaya geçidinde yol verdi. Durduğu için sinirlenen kamyonet şoförü önündeki aracı dakikalarca takip ederek sıkıştırdı ve tehdit etti. Kamyonetle aracı takip eden şoför, motosikletli arkadaşlarını arayarak olay yerine çağırdı. Motosikletlilerin de olaya dahil olmasıyla otomobil sürücüsüne trafikte seyir halindeyken tehdit ve küfür yağdırarak aracına saldırdılar. O anlar, otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trafikte sıkıştırılan sürücünün kayda aldığı görüntülerde, seyir halindeyken takip eden kamyonet şoförünün yanına gelip tehdit ettiği ve motosikletli şahısların otomobile vurduğu yer alıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartal'da yayaya yol veren sürücüye saldırmaya çalışan trafik magandaları kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal'da yayaya yol veren sürücüye saldırmaya çalışan trafik magandaları kamerada - Son Dakika
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