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Kartal'da yılbaşı öncesi denetimler

Kartal'da polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesi kafe, restoran ve eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirildi. Mekanların belge ve kayıt bilgileri incelenirken müşterilere GBT sorgusu yapıldı. Denetlemelerin yılbaşına kadar devam etmesi planlanıyor.

Kartal\'da yılbaşı öncesi denetimler
27.12.2023 - 11:50,
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Kartal'da yılbaşı öncesi kafe, restoran ve eğlence mekanlarında polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde mekanların belge ve kayıt bilgileri incelendi.

Yılbaşı öncesi polis ekipleri, Kartal'da güvenlik önlemlerini artırdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından kafe, restoran ve eğlence mekanlarında denetleme yapıldı. Mekanların belge ve kayıt bilgileri incelenirken içeride bulunan müşterilere Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı. Çok sayıda personelin katıldığı denetimlerde 65 iş yeri denetlenirken, bin 878 kişi sorgulandı.

Polis ekipleri tarafından yapılan denetlemelerin yılbaşına kadar devam etmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kartal'da yılbaşı öncesi denetimler - Son Dakika


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