Kartalkaya'da Otel Yangını: 10 Ölü, 32 Yaralı

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Alev alev yanan otel böyle görüntülendi

BOLU - Türkiye'nin önemli kış turizmi destinasyonları arasında yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yangının çıktığı otel böyle görüntülendi. Yarıyıl tatili dolayısıyla dolu olan ve 234 kişinin konakladığı öğrenilen otele müdahale sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Restoran kısmında başlayan yangın, kısa sürede tüm oteli sardı. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Sakarya, Düzce ve Kocaeli'den de çok sayıda ekip yangınla mücadele için Bolu'ya sevk edildi. Yaklaşık 7 saattir ekiplerin müdahalesi sürerken, otel dron ile havadan da görüntülendi.