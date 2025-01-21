Kartalkaya\'da Otelde Yangın: 6 Ölü, 31 Yaralı

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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Otelde 234 kişinin konakladığı öğrenildi.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Otelin restoran kısmında başlayan yangın tüm binayı sardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yarıyıl tatili olması sebebiyle otelin dolu olduğu öğrenilirken, 234 kişinin konakladığı ifade edildi. Yangına uykularında yakalanan tatilciler hemen tahliye edildi. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi yaralandı.

Otelin ahşap olması facianın boyutunu arttırdı

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ile Bolu Belediye Tanju Özcan bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını olay yerinde takip etti. AFAD, UMKE, itfaiye ile çok sayıda sağlık ekibi bölgede hazır bekliyor. Otelin büyük kısmının ahşap olması facianın boyutunu arttırırken, bölgeye sahra hastanesi kuruldu. Jandarma ekipleri de bölgede hazır bekliyor. Otelin bir kısmının uçurum olması, alevlere müdahaleyi zorlaştırıyor. - BOLU